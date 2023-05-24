«الجنايات» تؤجل محاكمة المتهم بقتل عروس طنطا

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات طنطا، تأجيل محاكمة المتهم بقتل عروسة طنطا، إلى جلسة غدًا الخميس، لحين انتداب محامٍ للمتهم، وذلك في القضية رقم 10110 لسنة 2023 جنايات مركز طنطا، والمقيدة برقم 1018 لسنة 2023 كلي غرب طنطا.

جاء القرار برئاسة المستشار عبد الحميد مصطفى هندي، وعضوية المستشارين، محمود محمد الربيعي، إكرامي رمضان يوسف، مصطفى محمد درويش، أمين سر عبد الفتاح أحمد أبو سلام، و محمد عبد الوهاب أبو طالب.

اعترافات المتهم بقتل زوجته

واعترف المتهم «محمد.أ» بقتل زوجته «آية الشيبني»، في القضية التي عُرفت إعلاميًا بعروس الغربية، بعد 48 ساعة من حفل زفافهما في مارس الماضي، داخل شقة في منزل العائلة بقرية نفيا، التابعة لمركز ومدينة طنطا، إذ أحضر سكينًا ذات يد خشبية كانت موجودة في المطبخ، وسدد لها عدة طعنات حتى فارقت الحياة.

بلاغ بمقتل عروس

تعود أحداث الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد ورود بلاغ، بمقتل عروس على يد زوجها بعد 48 ساعة من حفل زفافهما، بقرية نفيا التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، وجرى ضبط المتهم، وحُرر محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وعرضه على المحكمة المختصة التي أصدرت قرارها المتقدم بشأنه.