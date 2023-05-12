إصابة 4 أشخاص في انقلاب تروسيكل على الطريق الدائري بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم إلى حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» كانوا يستقلونها على الطريق الدائري بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الجمعة، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على الدراجة النارية التي انقلبت على الطريق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ لاتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب تروسيكل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» على الطريق الدائري بالفيوم، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 4 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث على الطريق الدائري بمحافظة الفيوم على الفور، وتبينّ إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.