استكمال إزالة العقارات المتعارضة مع تطوير الطريق الدائري بحي البساتين

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بدء استكمال أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع تطوير الطريق الدائري بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وعمل الطريق السطحي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها أولا بأول، لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه الأعمال نظرا لأهميتها لخدمة المواطنين وتسيير الحركة المرورية.

إزالة المنشآت المتعارضة

وشهد انطلاق أعمال التوسعات اللواء مجدي عبد المتعال، رئيس حي البساتين، وقيادات الشرطة، لتذليل كل التحديات، واستكمال تنفيذ إزالة العقارات التي تم تعويضهم، لبدء العمل بالطريق السطحي الموازي للطريق الدائري بعد إزالة المنازل.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، انتظام العمل بتلك المحاور العملاقة بالتعاون مع الجهات المعنية، موجهه بمراعاة حرم الطريق واستكمال جهود إزالة المنشآت المتعارضة مع مسار الطريق والتعاون مع الشركات المنفذة لإزالة أي معوقات تواجه الأعمال لضمان انتظام العمل بالمشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد لها.

8 حارات مرورية

جدير بالذكر، أن أعمال التوسعات الجارية، تأتي ضمن جهود الدولة في التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى، والتي تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمخارج، والتي ستحقق طفرة كبيرة فى السيولة المرورية وتنظيم عملية انتقال المواطنين.