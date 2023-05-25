حوادث اليوم: تنفيذ 81 ألف حكم قضائي وضبط شخصين استوليا على 8 ملايين جنيه

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددًا من الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية، كما تم تحرير عدد من القضايا في محافظات الجمهورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع.

وخلال التقرير التالى، ترصد «الوطن» أبرز الضبطيات ونتائج الحملات التى قامت بها وزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الحملات المكبرة التى قامت بها الأجهزة الأمنية بالمحافظات أسفرت جهودها عن ضبط 1788 قضية متنوعة في مجال المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

12986 قضية سرقة تيار كهربائي

كما تمكنت الحملات من ضبط 12986 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 130 قضية في عدة مجالات أبرزها مخالفات الجمارك والضرائب العامة وتحرى مدين لمصلحة الضرائب، كما تم ضبط 177 قضية متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استولوا على 8 ملايين جنيه من المواطنين

وفى محافظة الدقهلية، تمكن رجال الشرطة من ضبط شخصين بتهمة الاستيلاء على أموال مواطنين بحجة توظيفها في الدقهلية لحصولهما على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها في صناعة وتجارة المنسوجات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، ولكنهما لم يلتزما، حيث تحصلا منهم على مبالغ مالية بلغت 8.3 مليون جنيه، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وتم ضبط المتهمين واقتيادهما إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط أكثر من 100 ألف مخالفة مرورية

كما ضبطت حملات الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية 102611 مخالفة مرورية متنوعة بين تجاوز السرعة المقررة، والسير دون تراخيص، ومخالفة موقف عشوائى، ومخالفة شروط التراخيص، حيث تم تحرير تلك المخالفات من حملات الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تنفيذ 81 ألف حكم قضائي

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 326 قضية مخدرات، وتنفيذ 81384 حكم قضائي، 170 قطعة سلاح ناري.