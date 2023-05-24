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الفريق أسامة عسكر يلتقي رئيس أركان قوات الدفاع الرواندية

كتب:

محمد مجدي
02:16 م | الأربعاء 24 مايو 2023
الفريق أسامة عسكر يلتقي رئيس أركان قوات الدفاع الرواندية

التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول جان بوسكو كازورا، رئيس أركان قوات الدفاع الرواندية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء العلاقات العسكرية الثنائية، أعقب ذلك انعقاد الجلسة الختامية للاجتماع الثاني للجنة التعاون العسكري المصرية الرواندية برئاسة رئيسا الأركان للبلدين، تناولت أنشطة ومجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات العلمية والتدريبية بين الجانبين.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على عمق علاقات التعاون التي تجمع القوات المسلحة ونظائرها بالدول الأفريقية الشقيقة والصديقة، معربا عن تطلعه للمزيد من التعاون والتنسيق المستمر لتحقيق الرؤى المشتركة التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع.

من جانبه، أكد الفريق أول جان بوسكو كازورا، رئيس أركان قوات الدفاع الرواندية، عمق العلاقات التي تربط مصر ورواندا، مشيدا بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم في دول القارة الأفريقية.

حضر اللقاء والجلسة الختامية، عددا من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وملحق الدفاع الرواندي في القاهرة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.