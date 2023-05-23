تراجع أسعار الذهب 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.2% في الأسواق المحلية مع ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك رغم ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بعد حالة من التراجع الحاد مع بداية تعاملات اليوم، على خلفية تراجع الدولار، متأثرًا بصدور بيانات اقتصادية سلبية، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي 48.5 نقطة، مخالفًا للتوقعات بتسجيل 50 نقطة، فيما كانت القراءة السابقة عند 50.2 نقطة.

أسعار الذهب

وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر لتجارة الذهب، إن أسعار الذهب انخفضت بقيمة 30 جنيهًا بالأسواق المحلية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بختام التداولات مساء أمس، فيما شهدت الأوقية بالبورصة العالمية، حيث قلص الذهب خسائره مع نهاية التعاملات بعد موجة من التراجع.

وأوضح، أن جرام الذهب عيار 21 بدأ التداول صباح اليوم عند 2450 جنيها، وهبط إلى 2410 جنيهات، واختتم تداولات اليوم عند 2420 جنيها، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة دولارين، حيث افتتحت التعاملات عند 1973 دولارًا، وتراجعت إلى 1955 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 1975 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وأضاف، بأن جرام الذهب عيار 24 يتم تداوله عند سعر 2766 جنيها، وعيار 18 يتداول عند سعر عند 2074 جنيها، وسعر الجنيه الذهب نحو 19360 جنيها، وسجلت الأوقية نحو 86014 جنيها.