رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يتفقد انطلاق امتحانات نهاية العام الجامعي

أجرى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة انطلاق امتحانات نهاية العام الجامعي 2022-2023، بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية، يرافقه الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

استمع لآراء بعض الطلاب

واطمأن الدكتور عادل زين الدين، على سهولة الامتحانات وتوافر كافة سبل الراحة والأمان للطلاب في ظل إجراءات احترازية، واستمع لآراء بعض الطلاب حول سير أعمال الامتحانات، مؤكدا أن جامعة طيبة التكنولوجية تحرص على تقديم امتحانات تساهم في قياس مستوى الطلاب، مع مراعاة تنوع الأسئلة لتغطي معظم أجزاء المقرر، وكذلك إعطاء الوقت الكاف للطلاب.

اهتمام الجامعة برصد المشكلات

وأبدى الطلاب سعادتهم بمتابعة قيادات الجامعة لاحتياجاتهم وتواصلهم الدائم، وبمستوى الامتحانات، واهتمام الجامعة بالوقوف على رصد المشكلات.

وأوضح رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن الجامعة وضعت خطة شاملة خلال فترة انعقاد الامتحانات، والتي انطلقت اليوم وتنتهي يوم 7 يونيو المقبل، إذ عقدت الجامعة غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، وإلغاء الإجازات لكافة منتسبي الجامعة، حتى تخرج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بجامعة طيبة التكنولوجية.