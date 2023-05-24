بدء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في القليوبية

أعلنت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بدء عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في القليوبية من اليوم عقب ختام الامتحانات اليوم، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية حيث طمأنت الأهالي وأولياء الأمور على الطلاب، وأن موعد ظهور النتيجة سيكون اعتبارا من يوم 12 يونيه المقبل عقب انتهاء مراحل إعداد النتيجة

لجان تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في القليوبية

أوضحت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية لـ«الوطن» أنها وجهت ببدء أعمال التصحيح من اليوم حيث ألتقت بالمصححين في لجان تقدير الدرجات مع بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في القليوبية التي بدأت اليوم تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

أشارت وكيل الوزارة إلى أنها تتابع أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في القليوبية وتطمئن علي سير العمل بشكل سليم وانضباط سير لجان التصحيح والالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال تصحيح الشهادة الإعدادية وتوافر الأجواء المناسبة لقيام المصححين والمراجعين بعملهم

ضوابط أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

أضافت وكيل وزارة التعليم أنها نبهت علي المصحيين والقائمين بأعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في القليوبية بضرورة ضرورة التأني وتحرى الدقة والجودة عند التصحيح ومراجعة كل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه

وقالت وكيل وزارة التعليم إن الجميع في أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في القليوبية يعمل لمصلحة الطالب، مشيرة إلى أنه تم التنبيه علي العاملين في التصحيح بعدة ضوابط كالتالي :

- الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير

- تنفيذ تعليمات الأمن

-عدم اصطحاب المحمول

- الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية

- عدم التدخين نهائياً داخل اللجنة

-نظافة مقار اللجان

-توفير التهوية والإضاءة الجيدة.