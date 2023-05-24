مصرع عازف نوبي شهير وإصابة 5 آخرين في حادث بالأقصر 

لقي فنان أسواني شهير مصرعه، وأصيب خمسة آخرون اليوم، إثر اصطدام سيارة تريلا نقل بميكروباص كانوا يستقلونه على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية القرايا إسنا جنوب الأقصر، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى طيبة التخصصي بإسنا.

مصرع عازف ومهندس صوتيات

استقبلت مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، جثة محمد ربيع، 29 عاما، يعمل عازفا، ومهندس صوتيات فى أسوان وشهرته حمو بهريف فيما أصيب كل من علي أشرف 18 عاما، ويوسف محمود 17 عاما، ومحمود عبد الراضي 22 عاما، ومحمد الششتاوي 68 عاما سائق التريلا مقيم بالمحلة الكبرى، مصابين بكدمات وسحجات وجروح وكسور واشتباه نزيف بالمخ، وجرى نقلهم لمستشفى طيبة التخصصي، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع مسن صدمته سيارة ملاكي

فيما لقي مسن بالأقصر، اليوم الأربعاء، مصرعه بعد أن صدمته سيارة أمام مدخل قرية القباحي الشرقي بالأقصر، وجرى نقله إلى مستشفى الكرنك الدولي إذ لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

بائع ألبان مقيم بمنطقة أبوالجود

تلقى اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغا بمصرع سلامة مدني، 62 عاما، بائع ألبان مقيم بمنطقة ابوالجود، وسط المدينة وجرى نقله إلى مستشفى الكرنك الدولي، إذ توفي هناك وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.