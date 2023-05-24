تأجيل محاكمة رجل الأعمال مجدي راسخ في الاستيلاء على مليار جنيه حتى 20 أغسطس
كتب:
بسمة عبدالستار
05:24 م | الأربعاء 24 مايو 2023
رجل الأعمال مجدي راسخ
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، جلسة محاكمة رجل الأعمال مجدي راسخ واثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاستيلاء على أموال الغاز»، والتي وصلت قيمتها أكثر من مليار جنيه، حتى 20 أغسطس لورود التقارير.
إحالة للجنة المحاسبات
وكانت محكمة الجنايات خلال العام الماضي أحالت القضية إلى لجنة المحاسبات في القاهرة.
صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرؤوف وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.
إحالة للمحاكمة الجنائية
وكانت جهات التحقيق أحالت محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.