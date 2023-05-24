تأجيل محاكمة رجل الأعمال مجدي راسخ في الاستيلاء على مليار جنيه حتى 20 أغسطس

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، جلسة محاكمة رجل الأعمال مجدي راسخ واثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاستيلاء على أموال الغاز»، والتي وصلت قيمتها أكثر من مليار جنيه، حتى 20 أغسطس لورود التقارير.

إحالة للجنة المحاسبات

وكانت محكمة الجنايات خلال العام الماضي أحالت القضية إلى لجنة المحاسبات في القاهرة.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرؤوف وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.

إحالة للمحاكمة الجنائية

وكانت جهات التحقيق أحالت محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.