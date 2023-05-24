اعترافات المتهم بسرقة الدراجات النارية في البساتين: «أبيعها قطع غيار»

خضع المتهم في قضية سرقة الدراجات النارية بحي البساتين في القاهرة لجلسة تحقيق، أدلي فيها باعترافاته أمام الجهات المختصة.

وقال المتهم «كنت بوصل الأسلاك، وأشغل الدراجة واركبها واجري، وبختار الشوارع الفاضية علشان محدش يشوفني».

وأضاف المتهم «بعد ما بجمع عدد معين من الدراجات النارية بروح أفكها علشان أبيعها قطع غيار لتاجر خردة».

وأقر المتهم بحيازته لدارجة نارية دون ترخيص من متحصلات نشاطه الإجرامي، كما اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة باستخدام أسلوب توصيل الأسلاك، وفي ختام الجلسة قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط المتهم

جاء ذلك بعد ما أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة قيام عنصر إجرامي بسرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة البساتين، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

ومن جانبه، شرح المحامي أحمد علي العقوبة المتوقعة على المتهم بسرقة الدراجات النارية، قائلا إن المادة 318 من قانون العقوبات نصت: «من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأضاف: «يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافه».