السكة الحديد تعلن خدمات جديدة خلال الأسبوع المقبل على خطوط الصعيد

تبدأ هيئة السكك الحديدية، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل الموافق 29 مايو الجاري، زيادة خدمات جديدة على خطوط السكة الحديد، في إطار حرصها على تطوير المنظومة بصفة مستمرة وتقديم أفضل الخدمات وبجودة أعلى لجمهور الركاب.

زيادة تركيب قطار 990 مكيف

أول هذه الخدمات، زيادة تركيب قطار 990 مكيف «القاهرة - سوهاج» ليتكون من «3 عربات أولى مكيفة + عربة ثانية مكيفة بوفيه + 7 عربات ثانية مكيفة»، وثانيها زيادة تركيب قطار 971 مكيف «القاهرة - سوهاج» والعكس ليكون بنفس التركيب الوارد به قطار 990 وذلك لخدمة ركاب المحطات المضافة لقطارى 971 / 990.

زيادة تركيب قطار 987 مكيف

كما تشمل الخدمات الجديدة، وفق تقرير رسمي لوزارة النقل، زيادة تركيب قطار 986 مكيف «القاهرة - الأقصر» ليتكون من «4 عربات أولى مكيفة + عربة ثانية مكيفة بوفيه + 7 عربات ثانية مكيفة»، وزيادة تركيب قطار 987 مكيف «الأقصر - القاهرة» ليكون بالتركيب الوارد به قطار 986 للأقصر بنفس جدوله الحالى وذلك لإستيعاب ركاب قطارى 970 / 991 والذى تم إيقافهم بشكل مؤقت.

وأشارت هيئة السكك الحديدية، إلى أن تطوير المنظومة، يتضمن تطوير نظم الإشارات بصفة مستمرة، وإضافة قطارات جديدة مثل قطارات التالجو، فضلاً عن إضافة عربات جديدة تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، وأخيراً تجديد عربات القطار الإسباني في ورش كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف.