صندوق التنمية يناقش آليات تطوير أنشطة الأطفال في مراكز الإبداع

عقد الدكتور هاني أبو الحسن، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، صباح اليوم، اجتماعا بمديرى مراكز الإبداع التابعة للصندوق بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سُبل تطوير الأنشطة والفعاليات الصيفية وبخاصة الفعاليات الموجهة للأطفال، وعرض الفنون المصرية والتراثية للضيوف من السياح الأجانب.

تفاصيل اجتماع صندوق التنمية الثقافية

وتضمن الاجتماع مناقشة مجموعة من الملفات التي يتم العمل عليها حالياً، منها الاهتمام بسينما الطفل وإقامة ورش تربوية تعليمية لتحفيز الإبداع والابتكار لدى الأطفال، إلى جانب التنسيق والتعاون مع عدد من المدارس للمشاركة في تلك الورش، كذلك تم مناقشة تطوير الحفلات الفنية لجذب شريحة أكبر من القطاع السياحي العربي والأجنبي للاستمتاع بالفن المصري وقوة تراثها الناعمة.

18 مركز إبداع

يشار إلى أن هناك 18 مركزا للإبداع تتبع القطاع في القاهرة والإقاليم، وهي مركز ابداع بيت السحيمي، وقصر الأمير طاز، وبيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، وبيت العود العربي ببيت الهراوى، وبيت الشعر العربي، وقبة الغوري.

وتذم القائمة أيضًا المدرسة العربية للسينما والتليفزيون بسبيل قايتباس، ومركز الحرية للإبداع بالاسكندرية، ومركز إبداع دمنهور، ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط، ومركز الإبداع الفني بالقاهرة، وبيت المعمار المصري.

وهناك أيضًا مركز إبداع الطفل ببيت العيني، ومكتبة والد جمال عبدالناصر، ومتحف أم كلثوم، ومتحف نجيب محفوظ، ومركز طلعت حرب الثقافى، وسينما الهناجر.