حفل لفرقة «نجوم مصرية» ومعرض «آدم» في قصر الأمير طاز غدا

يستضيف قصر الأمير طاز، في الثامنة مساء غد الخميس، حفل «نجوم مصرية»، بقيادة المايسترو مصطفى مهدي.

وتقدم الفرقة مجموعة من الأغاني المتميزة، منها «اللي بنى مصر»، و«ميدلي وردة»، و«توبة» أداء ياسر العشري، و«عيناك ليال صيفية» أداء إيناس عامر، و«مستنياك» أداء ليل عبدالله، و«أول مرة تحب» أداء صبري دهب.

كما تقدم الفرقة أغاني «عيون القلب» أداء خلود خالد، و«وحشتني» أداء سما كرم، و«أهو ده اللي صار» أداء كريم معتز، و«تلات سلامات» أداء إسلام أبوعوف، و«أما برواة» أداء رنا العطفي.

فرقة نجوم مصرية

وفرقة «نجوم مصرية» أسسها المايسترو وصوليست الكمان بدار الأوبرا مصطفى مهدي، وتضم عددا من الأصوات المميزة، وقدمت عديدا من الحفلات التي لاقت نجاحا كبيرا في دار الأوبرا، وقصر المانسترلي، وقصر الأمير بشتاك، وغيرها.

حفل «آدم»

ويسبق الحفل فى السابعة مساء معرض «آدم»، ويضم مجموعة من أعمال نخبة من الفنانين في النحت، والرسم، والتصوير، والحفر، والموزايك، والزجاج المُعشق، ويستمر المعرض حتى 8 يونيو المقبل.