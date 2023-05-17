جدول فعاليات صندوق التنمية الثقافية في مراكز الإبداع على مدار 7 أيام

أعلن صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، تفاصيل الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية بالقطاع، خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو الجاري.

وتضمن جدول الفعاليات غد الخميس ما يلي:

- قصر الامير طاز:

• أمسية شعرية غنائية فى حب مصر للشاعر أسامة سمير والمجموعة.

• ورشة فنية «اطبع تي شيرتك بإيديك»، الساعة 7 مساء.

- سينما الهناجر:

• عروض المدرسة العربية للسينما بالتعاون مع أكاديمية الفنون، الساعة 7 مساء.

- قبة الغوري:

• حفل عازف العود يوسف عباس وفرقته الموسيقية، الساعة 8 مساء، وسعر التذكرة 90 جنيها.

- بيت السحيمي:

• عرض فرقة «كردان»، قيادة علي المنسي، الساعة 7 مساء، وسعر التذكرة 65 جنيها في بيت الغناء العربي.

- قصر الأمير بشتاك:

• حفل الفنان ناصر حسن وفرقته، الساعة 8 مساء، وسعر التذكرة 40 جنيها.

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية:

• افتتاح معرض مسابقة الفنون البصرية الدورة التاسعة، وإعلان الجوائز، الساعة 7 مساء.

• عرض كلية الصيدلة «رأس الغول»، من تأليف محمد عبدالقوي، بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، الساعة 2 ظهرا.

أما جدول الفعاليات بعد غد الجمعة، فتضمن ما يلي:

- قبة الغوري:

• حفل الفنان مصطفى رزق، وفرقته الموسيقية، الساعة 8 مساء، وسعر التذكرة 90 جنيها.

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية:

• احتفالية اليوم العالمى للمتاحف بالتعاون مع متحف الاسكندرية، الساعة 7 مساء.

وتضمن جدول الفعاليات السبت المقبل، 20 مايو، ما يلي:

- قصر الأمير طاز:

• ندوة بعنوان «دور الدرامل التلفزيونية فى الحفاظ على منظومة القيم»، ويديرها الدكتور هشام أبو المعاطي، مدير مركز النيل بهيئة الاستعلامات، الساعة 7 مساء.

• عرض مسرحية «الأخفياء»، بالتعاون مع الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا، الساعة 7 مساء.

- سينما الهناجر:

• عرض مجموعة مختارة من الكارتون المصري، في نادي سينما الطفل للكارتون المصري، الساعة 12 ظهرا في بيت العيني.

- مركز إبداع الطفل:

• ورشة تعليم العزف، للعازفة هبه الله بهاء، الساعة 1 ظهرا.

- مركز طلعت حرب الثقافي:

• ندوة العلاج بنقاط الضغط بالإبر الصينية، للدكتور يحيى فوزي، الساعة 5 مساء.

• الصالون الثقافي «سيناء ذاكرة الوطن»، ويحاضر فيه محمد الشافعي، الساعة 6 مساء.

• ورشة العزف الموسيقي، لنادر نظير لبيب، الساعة 4 مساء.

- مركز الحرية للإبداع بالاسكندرية :

• عرض كلية الطب «الجريمة والعقاب»، من كتابة وإخراج رامي نادر، بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، الساعة 2 ظهرا.

وتضمن جدول الفعاليات يوم الأحد 21 مايو، ما يلي:

- قصر الأمير طاز:

• لقاء «التميز الدراسي»، مع الدكتور عبد الله غازي، خبير التدريب وبناء الشخصية الإيجابية، الساعة 11 صباحا.

• ندوة «أهمية الحفاظ على آثارنا»، ويديرها الدكتور حندوقة إبراهيم، الساعة 7 مساء، في بيت العيني.

- مركز إبداع الطفل:

فنون وإتيكيت للصغار «عالمي الجديد»، تقديم ميار أحمد، الساعة 12 ظهرا.

- قبة الغوري:

• صالون حكايات العم قطامش بعنوان «فنجان قهوة مع الخديوي»، الساعة 8 مساء.

• بيت الست وسيلة:

مائة عام على ميلاد نازك الملائكة، الساعة 7 مساء.

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية:

• مناقشة ديوان «وتر خامس للكمان»، للشاعر محمد عرب صالح، ومناقشة عبد القادر الحصنى، وعبد المنعم كامل، ويدير اللقاء خالد سعيد، الساعة 7 مساء.

• عرض كلية الآداب «فريق الكابتن يحيى ناشد»، تأليف أحمد سمير بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، الساعة 2 ظهرا.

وتضمن جدول الفعاليات يوم الاثنين، 22 مايو، ما يلي:

- بيت العيني:

• فنون وإتيكيت للصغار «عالمي الجديد»، ميار أحمد، الساعة 12 ظهرا.

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية:

• عرض كلية الطب البيطري فيلم «اغتصاب»، من تأليف سعد الله ونوس، بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، الساعة 2 ظهرا.

وتضمن جدول الفعاليات يوم الثلاثاء، 23 مايو، ما يلي:

- بيت العيني:

• ورشة إشغال فنية، تقديم هالة أنور، الساعة 1 ظهرا.

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية:

• عرض فيلم « The Towering Inferno»، الساعة 6 مساء.

• عرض كلية الفنون الجميلة «أموريس»، تاليف محمود جمال الحديني، وإخراج إبراهيم حسن، بالتعاون مع جامعة الاسكندرية، الساعة 2 ظهرا.

وتضمن جدول الفعاليات يوم الأربعاء، 24 مايو، ما يلي:

- مركز الإبداع الفني:

• صالون حديث الأربعاء، مناقشة المجموعة القصصية «بائع السخانات»، للكاتب عمرو العادلي، يناقشه الدكتور عزوز على إسماعيل، والدكتورة رشا صالح، في الساعة 7 مساء.

- بيت المعمار المصري:

• ورشة عمل التصوير الفوتوغرافي «العمارة والعمران»، تقديم سمر دويدار، الساعة 4 مساء.

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية:

• صالون الإبداع الفني «ليلة شريعي»، تقديم الفنانة «غنوة»، بقاعة المسرح، بسعر تذكرة 40 جنيهان الساعة 7 مساء.

• ندوة بعنوان «تأملات في جماليات السينما والمسرح»، ومعرض «اللقطات المسرحية الطابع في فيلم الناصر صلاح الدين»، لأحمد فؤاد درويش، والدكتور أبو الحسن سلام، وفتحي بركات، بالتعاون مع مؤسسة «كاميرا إسكندرية للثقافة والفنون»، الساعة 7 مساء، بقاعة السينما.