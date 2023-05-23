«التنمية الثقافية» يستعد لإطلاق فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي

يستعد صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن لإطلاق فاعليات ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي في دورته الثامنة، وعقدت اللجنة العليا للملتقى اجتماعها لمناقشة عدة محاور خاصة بأعمال الدورة الحالية بينها اختيار شعار الدورة، ومعايير اختيار اعضاء لجان التحكيم، الفرز والاختيار، واللجنة العلمية، إلى جانب معايير اختيار الأسماء المكرمة، وضيوف الشرف، كما انتهت اللجنة من الصيغة النهائية لاستمارة المشاركة وتحديد موعد إطلاق المسابقة وبدء الفعاليات ومحاور الندوة العلمية.

شعار ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي

واستقرت اللجنة بالإجماع على أن يكون شعار هذه الدورة «الخط والنصر.. خمسون عاما من الانتصار المجيد.. بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي بنصر أكتوبر».

وتبدأ فعاليات الملتقى هذا العام في العاشر من أكتوبر وتستمر عشرة أيام، وعلى هامش الملتقى تقام فعاليات الندوة العلمية الدولية تحت ذات الشعار «الخط والنصر»، والذي سيندرج تحته عدة محاور.

هذا وقد أكد الدكتور هاني أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية على دعم هذه الدورة برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لتكون علامة فارقة من عمر الملتقى بمناسبة مرور خمسون عاما على نصر أكتوبر المجيد.

اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولي للخط العربي

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أصدرت مؤخرا قرارا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولي للخط العربي في دورته الثامنة برئاسة الدكتور هاني ابو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وعضوية الكاتب الصحفي الفنان محمد بغدادي قوميسير عام الملتقى، الخطاط الكبير الفنان مسعد خضير البورسعيدي رئيس الجمعية المصرية العامة للخط العربي، الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية.

كما تضم اللجنة الدكتورة إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، الدكتور أحمد منصور مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، د. محمد العربي أستاذ ورئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية جامعة الأزهر، الفنان إسماعيل عبده المصمم الجرافيك بمشيخة الأزهر، والفنانة د. نجاة فاروق المشرف على إدارة الفنون التشكيلية بصندوق التنمية الثقافية.