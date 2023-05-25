إصابة سيدة وحفيدتها في المنصورة.. صدمتهما سيارة ربع نقل

أصيبت سيدة وحفيدتها في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد أن صدمتهما سيارة ربع نقل في أثناء عبور الطريق، وتم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة.

حادث تصادم سيارة ربع نقل بسيدة وحفيدتها

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ من قبل شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بسيدة تعبر الطريق برفقة طفلة صغيرة أدى إلى وقوع إصابات.

وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة والمباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص والتحريات تبين أثناء عبور «هدى، ال،إ»، 58 عاما، ربة منزل، حاملة حفيدتها طفلة، الطريق في تمام الساعة الثالثة فجرا لشراء بعض الطلبات للمنزل ولحفيدتها اصطدمت بها سيارة ربع نقل قادمة بسرعة جنونية كان يقودها «عمر.ص.ع»، لتسقط أرضا مما أدى إلى إصابة ربة المنزل بنزيف في المخ تسبب في دخولها غيبوبة تامة، وإصابة الحفيدة بكدمات بسيطة في الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى الطوارئ الجامعي.

نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي

وتم تحرير المحضر رقم 8923 وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي.