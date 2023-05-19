ياسر الطوبجي: هناك «شعرة» بين الكوميديا والاستظراف يجب أن ينتبه لها الفنان

قال الفنان ياسر الطوبجي، مدير المسرح الكوميدي، إن هناك مسافة صغيرة جدًا بين الكوميديا والاستظراف، ومن ثم يجب على الممثل خصوصًا «الكوميديان» مراعاتها والأخذ بها، حتى لا يسقط في فخ الاستهلاك، والانتباه وتدارك الفروق الصغيرة في هذا الأمر، وذلك حسب تصريحاته لـ«الوطن».

الخبرات والتحكم

وأشار ياسر الطوبجي، إلى أن هذه المسألة تحتاج إلى التحكم الشديد، بداية من الكتابة على الورق: «شوفت نصوص كثيرة قائمة على الاستظراف فقط، ولكن تستطيع فرز النصوص الجيدة ونسبة كل منها من حيث الجودة، وبحكم الزمن والوقت تستطيع اكتشاف هذه المسألة».

واستطرد قائلًا: «للأسف البعض يعتقد أن الكوميديا ذات مستوى أدنى في الأعمال الفنية، الضحك نعمة كبيرة من عند ربنا ولو كل كوميديان وظريف وضع في الاعتبار أن ما يقدمه رسالة لإسعاد الناس»، لافتا إلى أن تلك المعاني تجسدت في مسرحية طيب وأمير: «مفيش 5 دقائق يعدوا من غير ضحك، الجمهور يحصل على جرعة مكثفة من الانبساط والاستمتاع، ويخبرون من حولهم بضرورة الحضور هما بيعملوا الدعاية بأنفسهم».

مسرحية طيب وأمير

مسرحية طيب وأمير، باكورة إنتاج المسرح الكوميدي، الذي تولى إدارته ياسر الطوبجي في شهر أغسطس الماضي، وهي مأخوذة عن فيلم «سلامة في خير»، للكاتب بديع خيري ونجيب الريحاني، ورواية «الزائرون»، الفرنسية.

مسرحية طيب وأمير للكاتب أحمد الملواني، إخراج محمد جبر، بطولة تامر فرج، هشام إسماعيل، أحمد السلكاوي، عمرو رمزي، شريف حسني، عيد عبدالحليم، نهى لطفي، رشا فؤاد، شيماء عبدالقادر.