«المصرية للتعدين»: 6 مجمعات صناعية تنتج 10 ملايين متر رخام وجرانيت سنويا

قال اللواء أركان حرب عبدالسلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، إنّ الشركة تعاونت مع كبرى الشركات العالمية، وجرى تنفيذ 6 مجمعات صناعية عملاقة للرخام والجرانيت بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين متر مربع سنويا.

وأضاف «شفيق»، خلال كلمته على هامش افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، أنّ ذلك يأتي بأعلى معايير الجودة التي تحقق التنافسية في السوق العالمي، ما يساهم في تعزيز الدخل القومي من العملات الأجنبية من خلال توفير احتياجات السوق المحلي لتقليل الفجوة الاستيرادية وتصدير الفائض للعديد من الدول العربية والأجنبية، واستخدامه في المشروعات القومية العملاقة.

وتابع أنّه في مجال إدارة واستغلال المحاجر والملاحات، جرى اتخاذ إجراءات السيطرة الحوكمة الميدانية والإلكترونية، وتنفيذا للتوجيهات بالتيسير على المستثمرين وتوفيرا للوقت، جرى إنشاء منظومة الشباك الواحد لإصدار الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص المختلفة، مع إتاحة الخريطة الاستثمارية للمستثمرين من خلال البوابة الإلكترونية للشركة، واستخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستعانة بصور الأقمار الصناعية للسيطرة على الظهير الصحراوي المحجري، ما كان له بالغ الأثر في تشجيع الاستثمار وتعظيم إيردات الدولة في استغلال المحاجر والملاحات.