رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الجنايات» تحيل أوراق قاتل عروس طنطا إلى المفتي

كتب:

عاصم هشام ورفيق محمد ناصف
02:50 م | الخميس 25 مايو 2023
عروس طنطا - المجني عليها

عروس طنطا - المجني عليها

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات طنطا، اليوم، في ثاني جلسات محاكمة الزوج المتهم بقتل «عروس طنطا»، في القضية رقم 10110 لسنة، 2023 جنايات مركز طنطا، والمقيدة برقم 1018 لسنة 2023 كلي غرب طنطا، بإحالة أوراق القضية إلى المفتي.

وصدر الحكم في القضية التي عرفت إعلاميا بـ«عروس طنطا» برئاسة المستشار عبدالحميد مصطفى هندي، وعضوية المستشارين محمود محمد الربيعي، إكرامي رمضان يوسف، مصطفى محمد درويش، وأمين سر عبدالفتاح أحمد أبوسلام، ومحمد عبدالوهاب أبو طالب.

اقرأ المزيد:

«الجنايات» تؤجل محاكمة المتهم بقتل عروس طنطا

أول تعليق من والدة عروس طنطا المقتولة بعد مرور 48 ساعة من الزواج.. قلبي مكنش مرتاح

عروس الغربية والحق الشرعي

مفاجأة في مقتل عروس الغربية.. خطة الزوج لتوريط شقيقها في الجريمة

أول تعليق من أسرة عروس الغربية: «زوجها اتصل بينا بعد ما قتلها»

تفاصيل مقتل عروس الغربية.. العريس أنهى حياتها بعد 48 ساعة من الزواج

ضبط المتهم بقتل «عروس الغربية» بعد يومين من زفافهما
بقلم عاصم هشام ورفيق محمد ناصف