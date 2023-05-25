«الجنايات» تحيل أوراق قاتل عروس طنطا إلى المفتي

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات طنطا، اليوم، في ثاني جلسات محاكمة الزوج المتهم بقتل «عروس طنطا»، في القضية رقم 10110 لسنة، 2023 جنايات مركز طنطا، والمقيدة برقم 1018 لسنة 2023 كلي غرب طنطا، بإحالة أوراق القضية إلى المفتي.

وصدر الحكم في القضية التي عرفت إعلاميا بـ«عروس طنطا» برئاسة المستشار عبدالحميد مصطفى هندي، وعضوية المستشارين محمود محمد الربيعي، إكرامي رمضان يوسف، مصطفى محمد درويش، وأمين سر عبدالفتاح أحمد أبوسلام، ومحمد عبدالوهاب أبو طالب.