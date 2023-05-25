معهد تكنولوجيا المعلومات يعلن عن ملتقى توظيفي.. الإثنين المقبل

ينظم معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، فعاليات ملتقى التوظيف بمقره في القرية الذكية، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، وعدد من قيادات المعهد.

وبحسب ما تم إعلانه من قبل المعهد، فإن موعد ملتقى التوظيف مقرر له يوم 29 مايو 2023 في تمام الساعة الـ 11 صباحا، وذلك بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات ITI بالقرية الذكية.

ملتقى الأكبر لمطوري الألعاب الالكترونية 2023

واستضاف معهد تكنولوجيا المعلومات في فبراير الماضي، الملتقى الأكبر لمطوري الألعاب الالكترونية 2023 كما استضافت أكاديمية تطوير الألعاب والفن التفاعلي التابعة لمعهد الفاعلية كأحد أنشطة جمعية مطوري الألعاب الدولية - القسم المصري IGDA Egypt Chapter، النسخ العشر السابقة من الملتقى في مصر.

تطوير الألعاب الالكترونية

ويعد الملتقى الذي يُنظَم في نفس الوقت داخل أكثر من 100 دولة، هو أكبر حدث عالمي في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية، وهو ملتقى يركز على تطوير الألعاب الرقمية وتوفير مساحة لهواة ومحترفي هذا المجال للعمل في جو من المرح والإبداع، ويهدف إلى تشجيع التعاون بين الأفراد من مختلف الخلفيات للمشاركة في هذا الانتشار العالمي لتطوير الألعاب والابتكار فيها.