قطع المياه 6 ساعات في بني سويف للصيانة .. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، القيام بأعمال إحلال وتجديد بخطوط المياه بمدينة بني سويف، مما يستلزم قطع المياه عن بعض المناطق من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباح غد الخميس.

الأماكن المتأثرة بقطع المياه في بني سويف

وأشارت شركة مياه الشرب في محافظة بني سويف خلال بيان صحفي، إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي: «ديوان عام واستراحة المحافظة، المستشفى التخصصي، مستشفى النفسية، نادي القوات المسلحة، منطقة بني عطية».

مواعيد قطع المياه في بني سويف

ومن المقرر أن يكون انقطاع المياه في محافظة بني سويف تلك المناطق من الساعة الثانية عشر منتصف اليوم الأربعاء، وحتى الساعة السادسة من صباح غدًا الخميس، لمدة 6 ساعات.

وأعربت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

تدبير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة، إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن، مؤكدة سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، من خلال رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، وكذلك الاهتمام بسلامة ومأمونية المياه.