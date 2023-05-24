بالأسماء.. إصابة 16 شخصا في انقلاب ميكروباص على «صحراوي بني سويف»

أصيب 16 شخصًا، بكدمات وجروح، مساء اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

انقلاب سيارة على «صحراوي بني سويف» الغربي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي نطاق محافظة بنى سويف، حيث جرى التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزى جنوب محافظة بنى سويف.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى كلا من كريستينا عماد كمال، 22 سنة، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيسر، ومرينا عماد كمال، 20 سنة، مصابة بجروح وكدمات، واستليا كيرلس كمال، 3 سنوات، مصابة بجروح وكدمات، ومينا كيرلس كمال عمره عام مصاب بجروح وكدمات، وكيرلس عماد كمال، 10 سنوات، مصاب بجروح وكدمات، وعماد كمال راشد، 43 سنة، مصاب بجروح وكدمات، وملوك توت فايز، 45 سنة، بجروح وكدمات، وحنان نعيم فهيم، 46 سنة، بجروح وكدمات، وجميعهم مقيمون في محافظة المنيا.

كما استقبل المستشفى ساندي أشرف خليل، 16 سنة، مقيم في القاهرة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وإبرام أشرف خليل، 14 سنة، مقيم في القاهرة، مصاب بجروح وكدمات، ونادية فهيم استفانوس، مقيم في القاهرة، 45 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وسامي حنا شحاتة، 43 سنة، مقيم في أسيوط مصاب بجروح وكدمات، ونورا وكيم عزت، مقيم في المنيا، 40 سنة، بجروح وكدمات، وكيرلس عادل جرجس، 21 سنة، مقيم في المنيا بجروح وكدمات، وياسر عياد رزق، 42 سنة، مقيم في المنيا، مصاب بجروح وكدمات، وفادي ياسر عياد، 19 سنة، مقيم في المنيا، مصاب بجروح وكدمات.

وتم استقبال المصابين داخل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وجاري تقديم العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، والدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية.