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رئيس أهلية بني سويف يوجه بتذليل العقبات أمام الطلاب العائدين من الخارج

كتب:

عمرو رجب
07:48 م | الأربعاء 24 مايو 2023
رئيس أهلية بني سويف يوجه بتذليل العقبات أمام الطلاب العائدين من الخارج

تابع الدكتور منصور حسن  رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، اليوم، استقبال الطلاب العائدين من دولة السودان الشقيقة، والطلاب المصريين العائدين من روسيا وأوكرانيا ممن لديهم رغبة لاستكمال دراستهم داخل مصر، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية وحفاظا على مستقبل الطلاب التعليمي.

حصر بالطلاب المتقدمين العائدين من الخارج

وأكد رئيس الجامعة للطلاب وأولياء الأمور خلال لقاء مفتوح معهم أنه يجرى حصر الطلاب المتقدمين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، وتصنيفهم من حيث التخصص العلمي، تمهيدا للمرحلة التالية لمعرفة مدى اعتماد الجامعة من عدمه من خلال المجلس الأعلى للجامعات، ثم تصنيف الطلاب إلى شرائح للوقوف على من يحتاج إلى إجراء مقاصة علمية، ومن سيدخل اختبارات تحديد المستوى الذى ينظمه المجلس الأعلى للجامعات، وإجراء امتحانات التقييم وتحديد المستوى.

تذليل العقبات أمام الطلاب العائدين من الخارج

ووجه رئيس الجامعة، بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بإجراءات التقديم والقبول و توفير كافة وسائل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وتيسير كافة الإجراءات.

والتقى رئيس جامعة بني سويف عددًا من الطلاب وأولياء أمورهم، اليوم، خلال جولته بالجامعة، حيث استمع إلى عدد من الشكاوى والمقترحات التي من شأنها التخفيف عنهم وعن أولياء أمورهم، واعدًا بدراستها وحلها في أسرع وقت بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.

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بقلم عمرو رجب