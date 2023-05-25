رئيس «التعبئة والإحصاء» السابق بالحوار الوطني: أكثر السيدات إنجابا هن الأفقر

أعرب اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السابق، عن أمله في خروج الحوار الوطني بتوصيات تساهم في نهضة الوطن، واصفا قضية الزيادة السكانية بأنها أخطر من الإرهاب.

الجهاز القومي للتعبئة العامة والاحصاء

وأضاف، خلال جلسة مناقشة القضية السكانية بالحوار الوطني: «طوال مدة عملي في الجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء، اتضح أن مشكلتنا هي تنفيذ الحلول اللازمة للقضية السكانية، ووجدنا آن أكثر السيدات إنجابا هن الأفقر، ويعشن في المحافظات النائية حيث تعاني خدمات تنظيم الأسرة من نقص واضح في المناطق ذات معدل الإنجاب العالي».

وطالب بتوفير أطباء وتمريض في المناطق النائية ذات معدل الإنجاب المرتفع، لافتا إلى أن المشكلة السكانية أخطر من الإرهاب وأهم من الإصلاح الاقتصادي، ولابد تطوير الوسائل لتخفيض معدل الإنجاب.

مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية

فيما قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القضية السكانية لابد أن ننظر إليها من الناحية الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة تأسيس لجنة بموازنة الدولة لحل القضية السكانية، لافتا إلى أن القضية السكانية تؤدي إلى العديد من المشكلات مثل البطالة وغيرها.