لجنة برلمانية تطالب بتقرير تفصيلي حول حصص الدعم للجمعيات الأهلية

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، من وزارة التضامن الاجتماعي تقرير تفصيلي حول الدعم والمنح التي يتم توزيعها لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك خلال مناقشة مشروع «أطفال وكبار بلا مأوى» وما يواجهه من مشكلات.

أكّد محمد عثمان، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ مشروع «أطفال وكبار بلا مأوى»، تمّ تدشين مؤسسة له وأصبح يتبع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ويضم 17 وحدة متنقلة، مع تشكيل لجنة على مستوى عالي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023-2024، فيما يتعلق بوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور ممثلين عن الوزارة، ووزارتي التخطيط والمالية.

وحدات مشروع أطفال وكبار بلا مأوى تحتاج لصيانة

أكّد النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إنفاق نحو 113 مليون جنيه على مشروع أطفال وكبار بلا مأوى في عام 2020، قبل أن يتعثر بعدها، مشيرًا إلى أنَّ وحدات المشروع المتنقلة تحتاج لصيانة، فضلًا عن ضرورة تخصيص دعم جيد لمراكز مهمة، مثل مراكز استضافة المرأة.

وطالبت النائبة ميرفت أليكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، بزيادة الأرقام دعم الجمعيات ومراكز الأسرة والطفولة في ظل تغير سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

إعادة هيكلة صندوق دعم مشروعات الجمعيات

بدوره، أكّد النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، أنَّ ثبات الدعم لكل المؤسسات يعني أنَّه لا يوجد هناك استراتيجية أو خطة لدى الوزارة في هذا الشأن.

وعاود محمد عثمان، ممثل وزارة التضامن الحديث، مؤكّدًا أنَّه تمّ إعادة هيكلة صندوق دعم مشروعات الجمعيات، باستشراف الدور الحيوي الموكل إليه في دعم مؤسسات المجتمع المدني.