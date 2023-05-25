ضبط سلع تموينية قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية

ضبطت حملة تموينية لمديرية تموين الدقهلية اليوم، سلعًا تموينية «سكر، وزيت»، قبل بيعها في السوق السوداء بناحية مركزي ببني عبيد، بناءّ على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وتعليمات السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية على المنشآت التموينية، ومدى التزامهم بالقرارات والقوانين التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وبحسب بيان مديرية تموين الدقهلية، قاد الحملة على حسن وكيل مديرية تموين الدقهلية، يرافقه مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، وإيهاب رجب من مأموري الضبط القضائي بالمديرية.

ضبط سلع تموينية قبل بيعها في السوق السوداء

وأسفرت الحملة، عن ضبط مسؤول فرع الجملة ببني عبيد، لتجميعه كمية قدرها 1000 كيلو سكر تمويني و133 كرتونة زيت تمويني، بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وجاري اتخاذ اللازم قانونًا وتحرير محضر رقم 3102 لسنة 2023 جنح بني عبيد لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

حملات تموينية على المخابز في الدقهلية

ومن جهة أخرى، شنت مديرية التموين حملات مجمعة بالتعاون مع إدارات التموين في «المطرية، السنبلاوين، بلقاس، بندر المنصورة، بندر ميت غمر»، وأسفرت الحملات المشكلة عن ضبط 69 مخالفة تموينية.

وحررت الحملة 16 محضر نقص وزن رغيف الخبز، بين «8 إلى 21 جرام»، و14 محضر عدم مطابقة للمواصفات، ومحضر عدم وجود سجل تفتيش، ومحضرين تصرف في دقيق بقيمة 14 شيكارة، ومحضر عدم وجود قائمة بيانات، و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

كما حررت الحملة، 24 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و5 محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر ذبح خارج السلخانة، ومحضر بيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأكد المحاسب السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، استمرار أعمال الرقابة والتفتيش للحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه والتعامل بكل حسم مع المخالفين، مؤكدا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين.