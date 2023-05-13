ضبط 7 أطنان دواجن ولحوم فاسدة في حملة تموينية بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظا على السلامة العامة.

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلى أن المحافظ اطلع على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الأول من شهر مايو، والتي أسفرت عن ضبط 7 أطنان دواجن وهياكل دواجن ولحوم ومصنعاتها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرير عدد 6 محضر للمخالفين

وأوضح اللواء أحمد راشد، في تصريحات صحفية، أن الحملات تمكنت من ضبط 5 أطنان هياكل دواجن ومصنعات لحوم فاسدة خلال حملات تمشيطية بالعجوزة والوراق وكرداسة/ وتحرير عدد 6 محضر حيال المخالفين.

دهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه تم ضبط 1.5 طن لحوم مجمدة ودهون حيوانية فاسدة بجنوب الجيزة، وضبط حوالي 670 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالهرم والطالبية وأكتوبر، وتحرير 7 محاضر حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة التصدى بكل حزم لأي مخالفة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على آمن وسلامة المواطنين.