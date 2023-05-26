تفاصيل مقتل «سعد» على يد صديقه بسبب المخدرات في المرج

تثاقلت خطواته وهو يصعد بجانب حارسه سلالم مبنى المحكمة، بينما كان الحارس يصرخ فيه «اطلع بسرعة يا متهم» دقائق ووقف المتهم أمام باب وكيل النائب العام في نيابة حوادث شرق القاهرة بينما كان الحارس يفك القيد الحديدي قبل أن يقتاده لدخول غرفة المحقق لاستجوابه عما اقترفته يداه الملطختان بدماء صديقه.

اعتراف المتهم

مرت قرابة 3 ساعات متصلة كان المتهم «م.ط» البالغ من العمر 36 سنة قابعًا أمام نيابة حوادث شرق القاهرة التي نسبت إليه تهمة قتل صديقه «سعد.ف» الشاب الثلاثيني عمدًا بالطعنات خلال مشاجرة جمعتهما قبل 48 ساعة من وقت خضوع المتهم إلى التحقيق وهو ظهر أمس، ووفق تحقيقات النيابة اعترف المتهم بجريمته بزعم وجود خلافات مع المجني عليه على المخدرات.

تجارة مخدرات

وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيق أنه طلب من صديقه مبلغ 5 آلاف جنيه بسبب تعاملات مالية بينهما في المخدرات وعندما رفض المجني عليه حدثت بينهما مشاجرة نجح المتهم في قتل الضحية عن طريق تسديد الطعنات في الصدر فاستفقرت أحداها في القلب ومات في الحال بأحد الشوارع بالمرج شرق القاهرة.

حبس المتهم بقتل صديقه

وبعد الجريمة بساعات تمكنت الشرطة من القبض على المتهم وعثر بحوزته على السكين المستخدم في الجريمة تبين أنه أخفاها في منزله بعد الجريمة وعقب انتهاء التحقيق مع المتهم قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وانتدب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم.

عقوبة المتهم بقتل صديقه

يقول الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض إن جريمة مقتل شاب بالمرج هي جريمة كاملة الأركان وفق تحقيقات النيابة العامة التي أقامت أدلة الاتهام على المتهم، وأن العقوبة المتوقعة تصل إلى الإعدام شنقًا وفق قانون العقوبات في حال استخدام المحكمة للظرف المشدد.