حزب الجيل: مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم يستهدف النهوض بالبحث العلمي

أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتسليم الحوار الوطني مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، لدراسته وطرح رؤيته حوله.

واعتقر «الشهابي»، أن إحالة الرئيس مشروع القانون يؤكد الأهمية الكبرى التي يوليها الرئيس للحوار الوطني، وثقته الكبيرة في قدرات المشاركين في الجلسات النقاشية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية المكونة للحوار الوطني، وأنهم يمثلون المجتمع المصري بتفاصيله وكل مكوناته السياسية والحزبية والمهنية والنقابية والبرلمانية، قادرون على تقديم الرؤية السديدة والمشورة الحكيمة.

المجلس الأعلى للتعليم والتدريب

مشيداً «ناجى الشهابى» بفكرة المجلس الأعلى للتعليم والتدريب الذي يضم كل الوزراء المختصين بالعملية التعليمية، بما فيهم الأزهر الشريف الذي يضم حوالى 3 ملايين طالب في التعليم قبل الجامعي، لافتا الى أن المجلس يستهدف التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه وتوحيد سياسات التعليم والتدريب بأنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.

وطالب رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية بأن تمتد مظلة المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب إلى المدارس الدولية وإخضاعها لإشرافه.

سابقة تاريخية

وأشار «الشهابي» إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ التعليم قبل الجامعي يتم دمج التدريب والتعليم معا في مجلس واحد، وذلك نقلة نوعية مهمة ربطت التعليم بالتدريب مثلما ربطت القوى العاملة بالتدريب وهو ما يؤكد إصرار الدولة على استمرار عملية البناء والتنمية والاستثمار وتلبية احتياجاتهم من العمالة المدربة والماهرة، مؤكدا أن المعلم هو حجز الزاوية في العملية التعليمية.