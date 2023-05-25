نصائح للحماية من مخاطر التقلبات الجوية.. درجة الحرارة الآن 36 بالصعيد

حالة من التقلبات الجوية تسيطر على الطقس خلال هذه الأيام، إذا ترتفع درجات الحرارة نهارًا، وتنخفض نسبيًا في الصباح والمساء، ويصاحبها توقعات بسقوط أمطار قد تكون رعدية في بعض المناطق، فضلاً عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وهو ما يجعل المواطن خاصة مرضى الحساسية في حيرة من أمرهم بشأن ما يرتديه من ملابس وما يتناوله من طعام ومشروبات فضلاً عن تأجيل خريطة تحركاته.

أصدرت وزارة الصحة تعليمات للمواطنين يجب اتباعها للحماية من المضاعفات الناتجة عن التقلبات الجوية، خاصة بالنسة لمرضى حساسية الصدر أو الذين يعانون من أمراض تنفسية أو مشكلات في الشعب الهوائية.

نصائح للحماية من مخاطر التقلبات الجوية

وجاءت نصائح وزارة الصحة للحماية من مخاطر التقلبات الجوية على النحو التالي:

- تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة.

- ضرورة اراتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العواصف الترابية تجنبا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

- الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

- شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

- الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات.

- تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقًا إرشادات الطبيب.

- في حالة الشعور بأي أعراض تنفسية أو مرضية توجه إلى أقرب مستشفى واستشر الطبيب المختص.

حالة الطقس الآن

وعن حالة الطقس الآن على أغلب الأنحاء، تسود أجواء صافية ومستقرة، وسجلت درجة الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 درجة مؤية والسواحل الشمالية 25 درجة مئوية، وجنوب سيناء 33 درجة مئوية وشمال الصعيد 30 درجة مئوية وجنوب الصعيد 36 درجة مئوية.

كما أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق منجنوب الصعيد، ومناطق من سلال جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا.