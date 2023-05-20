بعد غلق طريق 26 يوليو.. تعرف على التحويلات المرورية 

أغلقت محافظة الجيزة طريق 26 يوليو أمام حركة المرور، بداية من منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادى النيل لمدة يومين حتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد، وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة، بالمتابعة الميدانية للأعمال لإزالة أي معوقات للانتهاء وفقًا للمواعيد المحددة.

التحويلات المرورية بعد غلق طريق 26 يوليو

- حركة المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب بالسير اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول يمينًا إلى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو.

- استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى طريق 26 يوليو الرئيسي إتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.

أسباب غلق طريق 26 يوليو

حددت المحافظة، أسباب غلق طريق 26 يوليو، موضحة أنها تأتي في إطار الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط طراد النيل بالمهندسين - 6 أكتوبر، الأمر الذي يتطلب رفع كفاءة الطبقة الإسفلتية للمنطقة بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة لمحور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر اتجاه مناطق نادى الزمالك وكوبرى 15 مايو.

أيضًا يأتي الغلق كنتيجة للأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل «وادى النيل بمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر نطاق محافظة الجيزة «بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر».