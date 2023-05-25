أمين الفتوى لقناة الناس: من يربي كلبا يؤذي الجيران آثم

أجاب الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم ورأي الشرع في من يربي كلاب تؤذي الجيران بصورة مستمرة، دون مراعاة لشكواهم وفزعهم وخوفهم من أذاها على أطفالهم.

تسبب الضرر للناس

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «الناس اللى بتسبب الضرر للناس اللى بتعيش معها، يأثموا شرعا، واللى بيعملوه ده حرام شرعا، وسيدنا النبي بيقول لا ضرر ولا ضرار».

وتابع: «القاعدة الفقهية بتقول الضرر يزال، عليك بالتوجه إلى الجهات المسؤولة عن هذا الأمر، وقدم لهم بلاغا وقول لهم في كلاب بتفزعنا وأكيد هم هيتخذوا القرار السليم».

برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.