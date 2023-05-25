مصرع موظف في حادث سير بمنشأة القناطر بالجيزة

لقي موظف مصرعه في حادث بطريق برقاش بمنشأة القناطر، وتم نقل الجثمان إلى المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

حادث تصادم في منشأة القناطر

تلقى اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى بدائرة القسم، على الفور انتقل المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث.

مصرع موظف اختل توازنه

وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة «خلاط أسمنت» ملك سائق 50 سنة والذي أفاد بأنه أثناء سيره بالسيارة قيادته فؤجئ بدراجة نارية يقودها موظف 54 سنة اختل توازنه وسقط من الدراجة أسفل السيارة، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.