إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل على طريق بني سويف/ الفيوم

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» كانوا يستقلونه على طريق بني سويف/ الفيوم بدائرة قرية اللاهون، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق وسقط ركابها أرضًا مصابين بعدة إصابات.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية بينما هرع المارة لتقديم يد العون لهم لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

بلاغ بحادث انقلاب دراجة نارية

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق بني سويف/ الفيوم أمام قرية اللاهون بدائرة المركز، ووجود عدة مصابين.

إصابة 3 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث انقلاب التروسيكل على طريق بني سويف/ الفيوم، وتبينّ إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، حيث أسفر الحادث عن إصابة كل من يوسف حجازي يوسف 17 سنة، وعلية أحمد محمود 50 سنة، ومبروك سيد فرج 60 سنة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.