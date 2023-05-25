خروج مصابي حادث الصحراوي الغربي من المستشفى ببني سويف

صرح أطباء مستشفى الفشن المركزي جنوب بني سويف، اليوم، خروج مصابي حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء امس الأربعاء.

واستقبل مستشفى الفشن المركزي جنوب بني سويف، أمس الأربعاء، 16 مصابًا، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل مدينة الفشن.

تقديم العلاج اللازم للمصابين

وتبين أن اغلب الإصابات عبارة عن كدمات وجروح واشتباه كسور، حيث أجرى أطباء المستشفى الفحص الطبي اللازم، بالإضافة إلى إجراء الإشاعات وتقديم العلاج اللازم للمصابين، حيث جرى التصريح بخروجهم، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في المحافظة، والدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية.

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مصابي حادث الطريق الصحراوي الغربي غادروا مستشفى الفشن المركزي عقب تلقيهم العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، فيما عدا حالتين فضلوا الانتقال إلى أحد المستشفيات في القاهرة بناء على رغبتهم، مشيرًا إلى أن غالبية الإصابات كانت بسيطة وجرى التعامل معها.

إصابة 16 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي بني سويف

وأصيب 16 شخصًا، بكدمات وجروح، مساء امس الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي

وتبين من التحريات الأولية للحادث، أن المصابين كانوا يستقلون سيارة أجرة ميكروباص وفي طريق عودتهم من أحد الأديرة بمحافظة المنيا وفي طريقهم للقاهرة، وانقلبت السيارة بهم بسبب السرعة الزائدة، وجرى توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.