رئيس بيلاروسيا: ننسق مع موسكو مواقع نشر رؤوس نووية غير استراتيجية

كشف الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أنه اتفق مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على عدد ومواقع الرؤوس الحربية النووية غير الاستراتيجية، التي سيتم وضعها في بيلاروسيا.

اتفاق على وضع الأسلحة النووية

وقال لوكاشينكو، بحسب ما أوردت وكالة «تاس» الروسية للأنباء: «لن أذكر أي أرقام أو مواقع، اتفقنا على وضع أسلحة نووية، وأماكن وكميات وأنواع الرؤوس الحربية»، وأضاف: «كان لا بد من اتخاذ قرار، الرئيس الروسي هو من يتخذ القرار».

وفي 25 مارس الماضي، قال فلاديمير بوتين إن روسيا ستنشر أسلحتها النووية التكتيكية في بيلاروسيا، بناءً على طلب مينسك، على وجه التحديد بالطريقة التي تفعل بها الولايات المتحدة الشيء نفسه منذ فترة طويلة على أراضي حلفائها.

بناء منشأة تخزين الأسلحة النووية التكتيكية

ووفقًا لتأكيدات سابقة لرئيس روسيا، فإنه من المقرر الانتهاء من بناء منشأة تخزين للأسلحة النووية التكتيكية على الأراضي البيلاروسية في 1 يوليو.

وسلمت موسكو بالفعل نظام صواريخ «إسكندر» ذي القدرة النووية إلى مينسك، وقدمت المساعدة في إعادة تجهيز الطائرات البيلاروسية لتمكينها من حمل ذخائر خاصة.