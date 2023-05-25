كل ما تحتاجه في منصة حصص مصر.. عام كامل بـ100 جنيه فقط

تحرص وزارة التربية والتعليم على مواكبة التطورات التكنوجية والاستفادة منها بعود على الطالب بالنفع وتوقير الوقت والمال في ظل استغلال الدورس الخصوصية، حيث وفرت الوزارة مراجعات نهائية وشرح مقررات المناهج الدراسية للصفوف المختلفة عبر منصة حصص مصر الإلكترونية التي تخدم فلسفة التعلم الجديدة لكونها تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

مراجعات ودروس حصص مصر

توفر منصة حصص مصر فيديوهات تعليمية ونماذج استرشادية تساعد الطلاب من الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الثالث الثانوي، في التدريب على الإجابة على أسئلة الامتحانات من خلال شرح مصور فيديو لخبة من مدرسي التربية والتعليم بتقنية عالية الجودة فضلاً عن حل التدريبات والامتحانات، حيث يعقب كل درس نماذج أسئلة، ليستطع الطالب القدرة على التفكير وفهم المعلومة بدلا من الحفظ.

رابط حصص مصر

يستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي وحتى طلاب الصف الثالث الثانوي، الاستفادة بكل ما تُقدمه منصة حصص مصر، من خلال الدخول إليها عبر الضغط على الرابط هنـــــــا.

سعر الاشتراك في منصة حصص مصر

حددت منصة حصص مصر، سعر اشتراك الطلاب بها الاستفادة من المناهج والأسئلة ونماذج الامتحانات التي تقدمها المنصة التعليمية، بسعر 100 جنيه فقط بدلا من 599 جنيهاً، ويشمل ذلك تمتع الطالب بالمنصة لمدة عام دراسي كامل، ويمكن دفع الاشتراكات بعدة طرق منها: «فوري، والفيزا، وميزا، وأورنج كاش، وفودافون كاش».

خطوات التسجيل في منصة حصص مصر

- لابد أن يمتلك الطالب حساب الإلكتروني مقدَّم من وزارة التربية والتعليم «حساب الأوفيس 365»

- إذا لم يكن لديك حساب إلكتروني يمكن الحصول عليه من هنا.

- أدخل الرقم القومي.

- أدخل كود الطالب الذي حصلت عليه من الوزارة.

- اكتب رقم هاتف محمول متاح وبريد إلكتروني.

- تظهر لك بيانات البريد الإلكتروني الخاص بك يرجى الاحتفاظ بها حتى تتمكن من التسجيل.

- اضغط على خيار إنشاء حساب.

- سجل الدخول على المنصة التعليمية.