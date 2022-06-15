رابط مراجعات الثانوية العامة على منصة «حصص مصر».. تعرف على المواعيد

مع اقتراب موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة، أعلنت وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، توفير حصص مراجعات دراسية فى جميع المواد التعليمية، من خلال بث مباشر على منصة حصص مصر.

وأشارت وزراة التربية والتعليم، إلى أن المرجعات التعليمية لـ«حصص مصر»، ستبدأ من اليوم الأربعاء، وحتى الخميس 16 يونيو الجاري، وتشمل مراجعة فى «اللغة العربية، الكيمياء، رياضيات باللغة الإنجليزية فرع التفاضل والتكامل، والجبر والهندسة».

رابط مراجعات الثانوية العامة

نشرت «الوزارة» رابط مراجعات الثانوية العامة على منصة حصص مصر، ويمكن مشاهدة البث المباشر للمراجعات من هنـــا.

مواعيد مراجعات حصص مصر

كشفت الوزارة عن جدول مراجعات الثانوية العامة «حصص مصر»، في الفترة من 15: 16 يونيو، على أن يضم يوم الأربعاء، الجيولوجيا في تمام الساعة 12 ظهرًا، ومادة الكيمياء باللغة العربية الساعة 4 عصرًا.

ويضم يوم الخميس أيضًا مادتين، رياضيات باللغة العربية فرع التفاضل والتكامل الساعة 12 ظهرًا، وفي الرابعة مراجعة رياضيات باللغة الإنجليزية فرع الجبر والهندسة.

جدول مواعيد امتحانات الثانوية العامة

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن بدء انطلاق أولى امتحانات ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022 يوم 26 يونيو الجاري، للمواد المضافة للمجموع، والتي من المقرر أن تستمر حتى 21 يوليو المقبل.

جدول امتحانات الثانوية العامة

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022، التي جاء كما يلي:

- الأحد 26 يونيو: اللغة العربية.

- الثلاثاء 28 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 3 يوليو: الكيمياء - الجغرافيا.

- الثلاثاء 5 يوليو: الديناميكا.

- الخميس 7 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

- الخميس 14 يوليو: الفيزياء - التاريخ.

- الأحد 17 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية - التفاضل والتكامل - علم النفس والاجتماع، حسب الشعبة الخاصة بكل طالب.

- الثلاثاء 19 يوليو: الجبر والهندسة.

- الخميس21 يوليو : فى كل من مواد الأحياء والرياضيات- والفلسفة والمنطق- وفقا للشعبة الخاصة لكل طالب.

إجازة عيد الأضحى

اعتبرت «التعليم» الفترة من 9 حتى 12 يوليو 2022، إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمدة 4 أيام.

يذكر أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أعلن أن جميع امتحانات الثانوية العامة، ستعقد ورقيًا بطريقة «البابل شيت»، هذا ومن المقرر أن يعقد «شوقي» اجتماعا عصر اليوم، مع قيادات الوزارة، ورؤساء لجان الثانوية العامة وورؤساء الكنترولات، استعدادًا لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022.