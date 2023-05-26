درجات الحراة اليوم.. العظمى في القاهرة 33

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحلل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما يسود ليلاً طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

أما عن حالة البحر المتوسط فيترواح من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج يصل من «2:2.5 متر»، أما البحر الأحمر فيكون معتدل وارتفاع الموج يكون من «1.25:1.75 متر».

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الجمعة 26-5-2023، على الأنحاء، فمن المتوقع وفق بيان الأرصاد أن تكون على النحو التالي:

- القاهرة 33 - 23

- العاصمة الإدارية 33 - 21

- أكتوبر 34 - 21

- بنها 33 - 21

- دمنهور 32 - 22

- وادي النطرون 34 - 21

- كفر الشيخ 32 - 20

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 22

- شبين الكوم 33 - 22

- طنطا 32 - 20

- دمياط 26 - 19

- بورسعيد 25 - 18

- الإسماعيلية 33 - 19

- السويس 33 - 20

- العريش 26 - 18

- رفح 26 - 19

- رأس سدر 34 - 22

- نخل 36 - 17

- كاترين 31 - 13

- الطور 36 - 24

- طابا 34 - 20

- شرم الشيخ 37 - 26

- الإسكندرية 30 - 21

- العلمين الجديدة 27- 18

- مطروح 26 - 17

- السلوم 27 - 16

- سيوة 34 - 17

- رأس غارب 36 - 24

- الغردقة 37 - 26

- سفاجا 35 - 23

- مرسى علم 35 - 25

- شلاتين 33 - 24

- حلايب 32 - 24

- أبو رماد 31 - 23

- رأس حدربة 32 - 23

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 36 - 22

- المنيا 37 - 23

- أسيوط 37 - 23

- سوهاج 39 - 23

- قنا 41 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 27

- الوادي الجديد 41 - 27

- أبو سمبل 42 - 25