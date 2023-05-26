رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

درجات الحراة اليوم.. العظمى في القاهرة 33

كتب:

صفية النجار
01:19 ص | الجمعة 26 مايو 2023
درجات الحراة اليوم

درجات الحراة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحلل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما يسود ليلاً طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

أما عن حالة البحر المتوسط فيترواح من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج يصل من «2:2.5 متر»، أما البحر الأحمر فيكون معتدل وارتفاع الموج يكون من «1.25:1.75 متر».

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الجمعة 26-5-2023، على الأنحاء، فمن المتوقع وفق بيان الأرصاد أن تكون على النحو التالي: 

- القاهرة 33 - 23

- العاصمة الإدارية 33 - 21

- أكتوبر 34 - 21

- بنها 33 - 21

- دمنهور 32 - 22

- وادي النطرون 34 - 21

- كفر الشيخ 32 - 20

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 22

- شبين الكوم 33 - 22

- طنطا 32 - 20

- دمياط 26 - 19

- بورسعيد 25 - 18

- الإسماعيلية 33 - 19

- السويس 33 - 20

- العريش 26 - 18

- رفح 26 - 19

- رأس سدر 34 - 22

- نخل 36 - 17

- كاترين 31 - 13

- الطور 36 - 24

- طابا 34 - 20

- شرم الشيخ 37 - 26

- الإسكندرية 30 - 21

- العلمين الجديدة 27- 18

- مطروح 26 - 17

- السلوم 27 - 16

- سيوة 34 - 17

- رأس غارب 36 - 24

- الغردقة 37 - 26

- سفاجا 35 - 23

- مرسى علم 35 - 25

- شلاتين 33 - 24

- حلايب 32 - 24

- أبو رماد 31 - 23

- رأس حدربة 32 - 23

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 36 - 22

- المنيا 37 - 23

- أسيوط 37 - 23

- سوهاج 39 - 23

- قنا 41 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 27

- الوادي الجديد 41 - 27

- أبو سمبل 42 - 25

 

اقرأ المزيد:

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا.. تتجاوز الـ40 على 5 مناطق

«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس غدا: حار على القاهرة وأمطار بالسواحل الغربية

تحذير لبعض الفئات من حالة الطقس اليوم.. شديد الحرارة على مناطق وممطر على أخرى

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس لمدة 6 أيام بالمحافظات.. رياح وأمطار رعدية

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا في المحافظات.. الأمطار الرعدية تضرب 10 مدن

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا.. الحرارة تتجاوز 40 في بعض المناطق
بقلم صفية النجار