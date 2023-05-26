الذهب يواصل تراجعه عالميا والأوقية تسجل 1950 دولارا

سجّل الذهب نحو 1950 دولارًا للأوقية اليوم، لكنه لا يزال مستعدًا للانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، متأثرًا بارتفاع الدولار وسط توقعات متزايدة بأن أسعار الفائدة الأمريكية قد تظل مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق.

تباطؤ النمو قد يقلل الحاجة إلى مزيد من التشديد

ووفقا لما ذكر موقع «تريندينبج ايكومني»، أشارت سلسلة من البيانات هذا الأسبوع إلى أن الاقتصاد الأمريكي ظل مرنًا حتى في مواجهة حملة التضييق القوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كما أيد العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حجة المزيد من رفع أسعار الفائدة بسبب التضخم الثابت، على الرغم من أن بعض الأعضاء اقترحوا أن تباطؤ النمو قد يقلل من الحاجة إلى مزيد من التشديد.

مفاوضات سقف الديون الجارية في واشنطن

في غضون ذلك، انتظر المستثمرون بصبر تحديثات بشأن مفاوضات سقف الديون الجارية في واشنطن، حيث أفاد تقرير لـ«رويترز»، أنه تم إحراز تقدما أمس الخميس مع حاجة أصحاب المصلحة إلى الاتفاق على 70 مليار دولار فقط في الإنفاق.

أسعار الذهب في مصر

وسجلت أسعار الذهب في تعاملات الصباح استقرارا حيث بلغ جرام الذهب عيار 24 نحو 2663 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1997 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 سعر 1554 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18640 جنيهًا.