الخط الثالث للمترو يعلن الفئات المسموح لها تجديد الاشتراكات الشهرية

أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الفئات التي يسمح لها بتجديد الاشتراك هي طلاب الصف الثالث الثانوي العام والفني والتعليم الجامعي، والأوراق المطلوبة هي رقم الجلوس أو أي مستند يدل على الصف الدراسي وكذلك التعليم الجامعي.

مدة تجديد الاشتراكات

أكدت الشركة أنه سيتم تجديد اشتراك الطلبة لمدة شهرين اعتباراً من غد السبت، بعدد 120 رحلة، وفي حالة التجديد من تاريخ 24/6/2023 سيتم تجديد الاشتراك لمدة شهر واحد بعدد 60 رحلة، على أن يتم إيقاف اشتراكات الطلبة نهائيا بنهاية عمل يوم الجمعة الموافق 30-6-2023، ومتاح للطلبة الرجوع لمكاتب الاشتراكات بالمحطات لمزيد من المعلومات.

أسعار اشتراكات مترو الخط الثالث

وعن أسعار اشتراكات مترو الخط الثالث، أكدت الشركة أن الاشتراك الشهري للعامة يبدأ من 185 جنيها وصالح لمدة شهر واحد يباع في مكاتب الاشتراكات الموسمية، ويمكن بالاشتراك بالكارت الشهري الموسمي توفير 55% عن سعر التذاكر الفردية.

- منطقة واحدة بـ185 جنيها.

- منطقتين بـ230 جنيها.

- من 3 أو 4 مناطق بـ270 جنيها

- من 5 ـ و6 مناطق بـ360 جنيها

اشتراكات ربع سنوية

وعن الاشتراكات الربع سنوية، أعلنت الشركة أن الاشتراك لمدة 3 شهور للعامة، ويبدأ من 500 جنيه، بحد أقصى 180 رحلة، موضحة أن الاشتراك 3 شهور للطلاب يبدأ من 33 جنيهاً بحد أقصى 180 رحلة.

اشتراكات سنوية

- الاشتراك السنوي لخطين بـ2760 جنيهاً بحد أقصى 730 رحلة.

- الاشتراك السنوي ثلاث خطوط بـ3465 جنيهاً بحد أقصى 730 رحلة.