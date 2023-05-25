«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة حتى الغد

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ نسب الرطوبة لم ترتفع بشكل كبير مقارنة بارتفاعها في فصل الصيف، لكنها بدأت ترتفع مقارنة بالأيام الماضية، نظرا للاقتراب من فصل الصيف، إذ تسجل بين 25% إلى 35% وفي فترات الليل بين 75% إلى 78%.

أبرز الظواهر الجوية

وأضافت «غانم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، أنّ هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا اليوم على مناطق في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، لا تؤثر على أي الأنشطة اليومية، ويُتوقع يومي الجمعة والسبت المقبلين أن تزداد كميات الأمطار، وتكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا.

نشاط للرياح

وأوضحت أنّه من المتوقع أن يشهد طقس الغد نشاط للأتربة والرمال المثارة في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، وقد تصل يوم السبت إلى المناطق الداخلية في القاهرة الكبرى.

ولفتت إلى أنّ أعلى معدل لدرجة الحرارة العظمى ستصل خلال هذه الفترة بواقع 35 درجة على القاهرة الكبرى، بينما محافظات جنوب الصعيد ستصل إلى 42 و43 درجة مئوية خلال فترة النهار على الأقصر وأسوان.

وأشارت إلى أنّ السمة الرئيسية في درجات الحرارة هي الارتفاع، إذ بدأت درجات الحرارة في تجاوز الـ30 درجة، كما أنّ الشعور السائد هو ارتفاع الحرارة خلال فترات النهار، نظرا للاقتراب من فصل الصيف.

وأوضحت أنّ العظمى تسجل اليوم على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، بينما جنوب الصعيد 42 درجة مئوية، لافتة إلى أنّ فترة النهار تكون الأجواء حارة بالنسبة للقاهرة الكبرى والوجه البحري وشديد الحرارة على محافظات الصعيد وجنوب سيناء.

الطقس خلال ساعات الليل

وعن فترات الليل، أفادت بأن الأجواء في فترات الليل بدأت في التحسن مقارنة بالأيام الماضية، حيث تسجل ما بين 22 و23 درجة، ومن ثم الأجواء أصبحت أكثر اعتدالا.