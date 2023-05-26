الحالة المرورية اليوم في شوارع القاهرة والجيزة.. تعرف على التفاصيل

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، سيولة مرورية بمختلف أنحاء ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، ولم يتم رصد أي كثافات مرورية بالشوارع، وتستعرض «الوطن» كافة تفاصيل الوضع المروري اليوم بنطاق القاهرة والجيزة.

سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة

شهد أعلى كوبري 6 أكتوبر والذي يربط محافظتي القاهرة والجيزة انسيابية مرورية في الاتجاهين، ولم تظهر أي كثافات بطريق صلاح سالم، وشارع جسر السويس بالاتجاهين «رمسيس والعباسية»، والمطرية وعين شمس ومصر الجديدة، كما شهد أيضاً شارع «جامعة الدول العربية»، حالة سيولة مرورية بمختلف الاتجاهات.

الحالة المرورية في الميادين

وعلى مستوى الميادين في محافظتي القاهرة والجيزة، شهدت الحركة المرورية حالة من الانتظام خلال الساعات الأولى من الصباح، أبرزها ميادين التحرير والعباسية ومصطفى محمود، إلى جانب الطريق الدائري.

غلق محور 26 يوليو في الاتجاهين

كما شهد محور 26 يوليو غلق كلي في الاتجاهين حتى الساعة 12 ظهر اليوم، وذلك من أجل إزالة أحد كباري المشاة، في إطار استكمال كافة الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر.

نصائح قيادة المركبات في الصيف

ووجه محمد مصطفى، خبير السيارات، عدة نصائح لقائدي السيارات في الصيف، لتجنب ارتفاع درجات الحرارة، أبرزها عدم ملء خزان الوقود بالكامل أثناء فصل الصيف، وتجنب قيادة السيارات أثناء موجات الحر الشديدة قدر الإمكان، مع التأكد باستمرار من مياه «الردياتير»، للحفاظ على برودة الموتور، بالإضافة إلى مراجعة كافة إطارات السيارة بشكل منتظم.