الجنيه الذهب يخسر 3 آلاف جنيه خلال شهر وتوقعات باستمرار التراجع

خسر الجنيه الذهب 3 آلاف جنيه خلال شهر، في أكبر خسارة للمعدن الأصفر، حيث سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18640 جنيها، مقابل 21600 جنيه.

أسباب تراجع الذهب في مصر

ووفقا لما أعلنته إحدى منصات تداول الذهب الإلكترونية، فأن أسباب تراجع الذهب تتلخص في إعلان قرار الحكومة باستثناء العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية للذهب، لأن موجة التراجع بدأت قبل تنفيذ القرار، كما كان لعامل العرض والطلب دورا في تحديد الأسعار، وتوقعت المنصة استمرار تراجع الأسعار.

وقالت شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أوقية الذهب تراجعت بنحو 12085 جنيها، خلال الـ 32 يوماً الماضية، حيث سجلت اليوم نحو 82815 جنيها، مقابل 94900 جنيه كأقصى سعر وصلت إليه ويعد هذا التراجع في سعر الأوقية الذهبية الأكبر في التاريخ.

أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر انخفاضا كبيراً حيث بلغ 2663 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر 2441 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2330 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 اليوم 1997 جنيها، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر انخفاضا كبيراً حيث بلغ 1553 جنيها.