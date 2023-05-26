الغرف السياحية: نستهدف تدريب 25 ألف عامل بالفنادق خلال 2023

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل وتدريب العاملين بالقطاع الفندقي، لافتًا إلى أنّ الغرفة تستهدف حصول نحو 25 ألفًا من العاملين بالفنادق، على دورات تدريبية متخصصة خلال عام 2023، موضحًا أنّ الغرفة تستهدف أيضًا حصول المدربين على دورات تدريبية متقدمة حتى يجري صقل خبراتهم ونقل تجاربهم للعاملين بالمنشآت الفندقية.

تجويد الخدمات المقدمة للسياح

وأضاف «عاقل» في حديث لـ«الوطن»، أنّ العنصر البشري هو العمود الفقري للسياحة المصرية خاصة في مجال الفنادق، لذا لابد من تأهيله بالشكل المناسب كي يستطيع تقديم جميع الخدمة للسائحين، مشيرًا إلى أنّ تجويد الخدمات المقدمة للسياح، يعد من أهم أدوات الجذب السياحي التي تجعل السائحين يكرروا زيارتهم لمصر أكثر من مرة في العام.

40 ألف عامل حصلوا على دورات تدريبية خلال عامين

وأشار إلى أنّ نحو 40 ألفًا من العاملين بالفنادق، حصلوا على دورات تدريبية خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى أبريل 2023، لافتًا إلى أنّ فنادق محافظة البحر الأحمر كانت أكثر الفنادق التي حصل العاملون بها على دورات تدريبية، تلتها فنادق محافظة جنوب سيناء، ثم فنادق محافظة القاهرة ومدن القناة، ثم فنادق محافظات الوجه القبلي، وأخيرًا فنادق الإسكندرية.

يذكر أنّ عدد العاملين بالقطاع الفندقي الذين حصلوا على دورات تدريبية خلال عام 2022، بلغ نحو 23 ألفًا.