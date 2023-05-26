تراجع أسعار خام الحديد لأدنى مستوى في 6 أشهر

انخفضت أسعار شحنات خام الحديد، التي تحتوي على 63.5% من خام الحديد، والمخصصة للتسليم في ميناء تيانجين الصيني، إلى أقل من 100 دولار للطن، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022، أي خلال 6 أشهر، وذلك بسبب انخفاض الطلب على الصلب في الصين.

مخاوف بشأن القطاع العقاري في الصين

يأتي الانخفاض، في ظل استمرار المخاوف بشأن صحة قطاع العقارات في الصين، وانخفضت أسعار المساكن في البلاد بنسبة 0.2%، مسجلة انخفاضًا للشهر الثاني عشر على التوالي، وتراجع الاستثمار العقاري بنسبة 16.2%.

كما كشفت أحدث البيانات، انخفاض بنسبة 1.5% في إنتاج الصلب الخام في الصين، بلغ 92.6 مليون طن في أبريل، وفي الوقت نفسه، تنفذ بكين تدابير دعم مختلفة، لكن هذه المبادرات لم تسفر بعد عن تأثير كبير على الاستثمار أو نشاط البناء.

توقعات الأسعار المستقبلية

وبحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس»، من المتوقع تداول خام الحديد عند 96.76 دولار للطن بحلول نهاية الربع الجاري، كما تقدر أنه سيتم التداول عند 89 دولارًا في غضون 12 شهرًا.

تاريخيًا، وصل سعر خام الحديد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 229.50 في مايو من عام 2021، وتضم قائمة أكبر منتجي خام الحديد كل من الصين وأستراليا والبرازيل، كما تشمل قائمة الدول الأخرى الهند وروسيا وأوكرانيا وجنوب إفريقيا.

تراجع إنتاج الصلب العالمي

وبحسب وكالة بلومبرج، فمن المتوقع أنّ تخفض الصين إنتاج الصلب مرة أخرى خلال العام الجاري في إطار سعيها لتحقيق هدف خفض الانبعاثاث.

ومنذ بداية العام الجاري، تراجع إنتاج الصلب العالمي، وفقًا لبيانات منظمة الصلب العالمية، ورغم ذلك لا يزال إنتاج الصين مرتفعاً بنسبة 4.1% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023، لكن في الفترة المقبلة من المتوقع أن يكون هناك انخفاضا إضافيا.