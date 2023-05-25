كيف تحصل على المعاش الإضافي من التأمينات؟.. 4 خطوات بسيطة

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية معاشا إضافيا، أو ما يسمى بـ«المعاش الاستثنائي»، الذي يمنح للعاملين السابقين بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب.

كما أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائياً لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، 4 خطوات للحصول على المعاش الإضافي من التأمينات، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

4 خطوات للحصول على المعاش الإضافي من التأمينات

1- تبدأ خطوات الحصول على المعاش الإضافي من التأمينات، باستيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عملك السابقة أو مكتب التأمينات المختص، وتقديمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه، وذلك بعد اعتماده وختمه.

2- سيتم تحويلك للهيئة العامة للتامين الصحي، واللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدي حاجته إلى علاج طويل، وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

3- سيتم إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

4- يتم عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقاً به (التقرير الطبي- البحث الاجتماعي) على اللجنة التحضيرية لتقرير مدي حقك في المعاش الاستثنائي (منح/ تحسين)، وفي النهاية يعرض الطلب على اللجنة العليا للنظر في الطلب.​