ضبط طالب متهم بالاعتداء على زميله في مشاجرة بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف تفاصيل واقعة تعدي طالب بالثانوي الفني على زميله في مشاجرة نشبت بينهما عقب الامتحانات منذ عدة أيام، حيث تبين أن المشاجرة بدأت بالمزاح بين الطرفين، وأسفرت عن إصابة المجني عليه بطعنة وجرح في الوجه، وتم ضبط المتهم.

إصابة طالب في مشاجرة مع زميله بشبرا

وكانت مديرية أمن القليوبية رصدت تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى بعض المواقع الإلكترونية، بتعدي طالب على زميلة وتمزيق وجه بسلاح أبيض «كتر»، وتبين وقوع مشاجرة بين طالبين عقب أداء الامتحانات بشبرا الخيمة بسبب المزاح، وقام أحدهما بطعن الآخر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى والقبض على المتهم.

ضبط المتهم بإصابة زميله

تلقى مأمور قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بلاغا من طالب مصاب بجرح قطعي بالوجه، بتضرره من زميله لتعديه عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض «كتر».

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وانتقل رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، وبالفحص تبين حدوث مشادة بين المصاب والمتهم عقب انتهاء الامتحانات والخروج من المدرسة بسبب تطور المزاح بينهما إلى جد، ما تسبب في إصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتحفظ على المتهم وعرض المجني عليه على الطب الشرعي.