حوادث اليوم: مقتل شخص بسبب دراجة نارية بقنا.. وطالب يطعن زميله بـ«كتر»

استطاعت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية على مدار اليوم، من كشف ملابسات العشرات من القضايا والجرائم المختلفة، في جميع محافظات الجمهورية، لذا تستعرض «الوطن» أهم حوادث اليوم التي شهدتها المحافظات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

مقتل شخص وإصابة آخر بسبب دراجة نارية في قنا

في محافظة قنا، استطاعت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقتل شخص وإصابة آخر، أثناء قيادة المتوفى إحدى الدراجات النارية، حيث استوقفهما مجهولان على أحد الطريق، ولكنهما لم يتوقفا وأكملا سيرهما بالدراجة النارية ليطلق عليهما المجهولان أعيرة نارية تجاههما، ليتوفى قائد الدراجة ويُصاب الراكب الآخر.

وبعد القبض على المتهمين تم إحالتهما إلى النيابة العامة، حيث اعترفا أمام جهات التحقيق بتفاصيل جريمة القتل كاملة، وكشفا أثناء جلسة التحقيق معهما أن الجريمة كانت بغرض سرقة الدراجة النارية وعندما لم يتوقف المجني عليهما أطلقا عليهما الأعيرة النارية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما من خلال حبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

طالب طعن زميله بـ«كتر» عقب أداء الامتحان في شبرا الخيمة

وفي منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ألقت أجهزة الأمن القبض على طالب طعن زميله من خلال استخدام «كتر»، وتبين من خلال التحريات أنه بعد الانتهاء من أداء أحد الامتحانات وخارج أسوار المدرسة.

تحول المزاح إلى مشادة كلامية بين الصديقين، والتي تطورت إلى أن أخرج أحدهما سلاح أبيض «كتر» وأصاب الاخر بجرح قطعي في أذنه، وتم القبض على الطالب المشكو في حقه واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله.

«متسول» بحوزته مبالغ مالية كبيرة وعملات أجنبية بمصر القديمة

وفي منطقة مصر القديمة التابعة لمحافظة القاهرة، ألقت الأجهزة الأمنية على أحد الأشخاص بسبب قيامه بأعمال التسول واستجداء المارة في الشوارع، كما أنه اتضح من خلال التحريات أنه يقوم بإيداع مبالغ مالية كبيرة كل أسبوع في حسابه الشخصي بالبريد المصري.

وأثناء القبض عليه كان بحوزته مبالغ مالية، مع فيزا كارت، بالإضافة إلى عدد 18 قرص من عقار التامول المخدر، وبعد تفتيش مسكنه، عثرت الأجهزة الأمنية بداخله على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.